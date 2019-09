Star Wars Jedi Fallen Order: il trailer del Force Friday svela i nemici di Cal Kestis

Per festeggiare la ricorrenza a tema Guerre Stellari del Force Friday, gli autori di Respawn Entertainment ci riproiettano nella Galassia lontana lontana di Star Wars Jedi Fallen Order per offrirci un nuovo trailer focalizzato sui nemici di Cal Kestis.

Ad accompagnarci in questa nuova escursione virtuale all'interno dell'universo sci-fi del nuovo action venato di elementi soulslike e molto simile a Sekiro (a detta dei suoi stessi ideatori) è Cameron Monaghan, l'attore e modello statunitense che assumerà le sembianze e presterà la propria voce al Padawan in fuga dall'Impero che dovremo interpretare per tutta la durata dell'avventura.

Cronologicamente ambientato subito dopo gli eventi narrati nell'Episodio III: La Guerra dei Sith della seconda trilogia cinematografica di Star Wars, il titolo ci porterà a confrontarci con i micidiali Inquisitori sguinzagliati dall'Impero per dare definitivamente seguito all'Ordine 66. Per riuscire nella sua impresa, il giovane Cal Kestis dovrà dimostrare un coraggio senza eguali e stringere dei forti legami con gli altri guerrieri e ribelli che, come lui, non vorranno piegare la testa di fronte all'ascesa dell'Impero e dei suoi spietati luogotenenti.

Prima di lasciarvi ai personaggi, ai nemici imperiali, alle creature aliene e alle esotiche ambientazioni del trailer "La missione di Cal" che campeggia a inizio articolo, vi ricordiamo che Star Wars Jedi Fallen Order sarà disponibile a partire dal 15 novembre di quest'anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One.