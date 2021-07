Star Wars Jedi Fallen Order in offerta a 29,99 euro anche per PlayStation 5

Star Wars Jedi: Fallen Order è un titolo sviluppato da Respawn Entertainment, distribuito a partire dal 15 novembre 2019 da Electronic Arts, ambientato tra gli eventi di Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith e Rogue One: A Star Wars Story e narra la storia di un Padawan Jedi di nome Cal Kestis in fuga dall'Impero Galattico.

Da giugno è disponibile anche la versione retail del titolo per PS5 e Xbox Series X, quest'oggi infatti su Amazon il gioco è acquistabile al prezzo scontato di 29,99 euro per tutte le console invece di un prezzo di listino di 49,99 euro, quindi PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X, si tratta del prezzo più basso di sempre.

Di seguito i link per acquistare il gioco a prezzo scontato:

Stando a quanto dichiarato da Digital Foundry, la versione next-gen (per PS5 e Xbox Series X) del gioco migliora sensibilmente i tempi di caricamento su entrambe le piattaforme (si parla di poco più di un secondo di differenza tra le due con un vantaggio per PS5). Per quello che riguarda invece le prestazioni, le due macchine propongono performance pressoché identiche sia nella modalità Prestazioni (60 fotogrammi al secondo a 1400p) che nella modalità Risoluzione (30 fotogrammi al secondo a 4K).