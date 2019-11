Star Wars Jedi Fallen Order, la prima patch migliora i tempi di caricamento

Respawn ha pubblicato la prima patch post lancio di Star Wars Jedi Fallen Order, ora disponibile su PC e in arrivo nelle prossime ore anche su PlayStation 4 e Xbox One. Quali sono i contenuti di questo aggiornamento? Scopriamolo insieme.

La patch non include nuovi contenuti ma si limita a ottimizzare e ridurre i tempi di caricamento, oltre a risolvere glitch e sfarfallii dello schermo legati alla risoluzione dinamica, per il resto non ci sono altre novità da segnalare, si tratta dunque di un update meramente tecnico per venire incontro ai feedback della community, la quale ha segnalato sin dal day one problemi con i caricamenti su PC.

Star Wars Jedi Fallen Order è uscito il 15 novembre su PC, PS4 e Xbox One riscuotendo un buon successo di pubblico e critica, con vendite apparentemente sopra le aspettative in Nord America, seppur leggermente più basse (sempre secondo alcuni insider) rispetto a quelle di Star Wars Battlefront 2.

Questo è solamente l'inizio del cammino per il gioco Respawn, che nei prossimi mesi continuerà ad essere supportato non solo con aggiornamenti tecnici ma anche con nuovi contenuti non ancora annunciati.