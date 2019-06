Star Wars: Jedi Fallen Order, ecco perché il gioco utilizza l'Unreal Engine 4

Uno dei titoli più attesi dalla community è senza dubbio Star Wars: Jedi Fallen Order, sia per via dell'ovvio legame che molti gamer hanno con la saga cinematografica ed il suo franchise, sia perché si tratta del nuovo lavoro degli autori di Titanfall, altra serie apprezzatissima.

Ma mentre i giochi della serie di Titanfall sono stati sviluppati utilizzando il Source Engine, in molti si sono chiesti il motivo per il quale i ragazzi di Respawn hanno deciso di utilizzare il motore grafico di proprietà di Epic Games, l'Unreal Engine 4, per Star Wars: Jedi Fallen Order.

Ne hanno parlato Stig Asmussen, il game director, ed il CEO di Respawn Vince Zampella: "C'erano alcune opzioni disponibile, e ricordo che non facevamo ancora parte di EA all'epoca, per cui il Frostbite non era proprio stato considerato. Quindi abbiamo iniziato con Unreal e abbiamo pensato che fosse abbastanza potente, e alla fine siamo rimasti contenti della decisione" ha detto Asmussen.

Zampella gli ha fatto eco, rivelando che stessero cercando un nuovo team da assumere, e dunque era più facile trovare persone già abituate ad usare Unreal Engine 4 che altri motori, come appunto il Source: "Aveva senso per il team. Stavamo assumento personale, ed è più facile trovare persone con esperienza con Unreal Engine 4, era un motore che andava bene per quello che volevamo fare, piuttosto che cercare di adattare il Source Engine. Valutando tutte le ipotesi, questo è quello che il team pensava fosse la migliore scelta possibile".

La data d'uscita di Star Wars: Jedi Fallen Order è prevista per il 15 novembre. Sul nostro sito trovate anche la nostra anteprima di Star Wars: Jedi Fallen Order.