Personaggi e ambientazioni nelle prime immagini di Star Wars Jedi Fallen Order

Pur senza mostrare delle scene di gioco propriamente dette, il video di presentazione di Star Wars Jedi Fallen Order ha aperto una finestra sui personaggi e sulle ambientazioni della nuova avventura sci-fi di Respawn con le prime immagini di Cal Kestis, il giovane Padawan protagonista del titolo.

Scampato ai tumulti e agli scontri che hanno segnato la fine della Repubblica e la nascita dell'Impero, il nostro coraggioso alter-ego dovrà fare appello a tutta la sua Forza (scusate la battuta!) per avere la meglio sugli avversari di turno.

Dopo l'epurazione seguita all'Ordine 66, il Padawan in fuga che interpreteremo esplorerà alcuni dei luoghi più caratteristici della serie di Guerre Stellari e ambientazioni nuove di zecca, o almeno questa è la promessa fattaci dagli autori statunitensi capitanati da Vince Zampella prima di ribadire che il titolo sarà completamente singleplayer e non sarà "macchiato" da alcun tipo di microtransazioni.

Su queste pagine trovate un interessante Video Speciale che ripercorre la storia dei videogiochi di Star Wars che contribuisce a mitigare l'attesa per l'uscita di Jedi Fallen Order, che ricordiamo essere prevista per il prossimo 15 novembre su Xbox One, PC e PlayStation 4.