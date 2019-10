Star Wars Jedi Fallen Order: ecco quanto pesa la versione Xbox One

La scorsa settimana Respawn ha diffuso i requisiti di Star Wars Jedi Fallen Order per PC affermando che il gioco richiede circa 55 GB di spazio libero su Windows mentre su console la dimensione è leggermente inferiore, come riportato da DualShockers.

Il nuovo gioco di Star Wars peserà 43 GB su Xbox One e avrà presumibilmente una dimensione simile su PlayStation 4, al netto ovviamente di eventuali Day One Patch e aggiornamenti. Su PS4 PRO e Xbox One X, Star Wars Jedi Fallen Order avrà due modalità grafiche, una incentrata sulla qualità grafica e l'altra sulle performance, con priorità al framerate anzichè alla risoluzione, in maniera simile a quanto visto in numerosi altri titoli per le due console Mid Gen di Sony e Microsoft.

Confermata anche la presenza di quattro livelli di difficoltà, da Story Mode a Jedi Grandmaster, pensati per rendere il gioco adatto a tutti, sia a coloro che vogliono solamente (o quasi) godersi la storia sia ai giocatori più esperti che desiderano sfoderare le loro tecniche di battaglia più complesse sul campo.

Star Wars Jedi Fallen Order uscirà il 15 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il gioco è entrato in fase Gold la scorsa settimana, questo vuol dire che lo sviluppo è ormai completato e il publisher si prepara a rifornire i rivenditori in vista del lancio.