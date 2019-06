In Star Wars Jedi: Fallen Order potrete pilotare un AT-AT e personalizzare le spade laser

Nel corso dell'EA Play 2019 abbiamo finalmente avuto modo di vedere in azione Star Wars Jedi: Fallen Order, titolo di Respawn Entertainment che non nasconde affatto influenza di Dark Souls e Bloodborne.

Intanto, in rete cominciano ad affiorare nuovi dettagli sul gioco. Le persone presenti all'EA Play hanno infatti potuto assistere ad una versione estesa del video gameplay mostrato ieri, nel quale viene mostrato il padawan Cal Kestis impegnato a pilotare un possente AT-AT: il Padawan è in grado di arrampicarsi su di esso, come se fosse in Uncharted o Shadow of the Colossus, e prenderne il controllo. In questi frangenti compare un reticolo per la mira e la telecamera si adatta perfettamente all'abitacolo. La sezione mostrata era su binari, ma in grado di offrire un elevato tasso di spettacolarità.

In un'intervista concessa a Game Informer, inoltre, gli sviluppatori di Respawn Entertainment hanno confermato che i giocatori saranno in grado di personalizzare la spada laser. "Troverete differenti colori, impugnature e altri componenti con i quali modificare il design della vostra spada laser". In ogni caso, non aspettatevi un laser di colore rosso: questo è solitamente associato ai Sith, ed è stato confermato che Cal Kestis non potrà scegliere da che lato della forza stare. È un Jedi, e tale rimarrà.

Star Wars Jedi: Falle Order verrà lanciato il prossimo 15 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nelle scorse ore abbiamo anche avuto modo di conosce l'astronave Stinger Mantis, che fungerà da hub centrale e consentirà al protagonista di spostarsi tra i pianeti.