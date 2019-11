Star Wars Jedi Fallen Order: il preload è ora disponibile anche su PS4

Dopo aver reso il preload disponibile sia per gli utenti Xbox One che PC, Electronic Arts ha dato il via anche su PlayStation 4 al pre-scaricamento di Star Wars Jedi Fallen Order.

Chiunque abbia prenotato la versione digitale del gioco su PlayStation Store potrà quindi correre a scaricare tutti i file necessari ad avviare il gioco al suo sblocco, ovvero nella notte tra giovedì e venerdì. Stando a quanto dichiarato sulla pagina ufficiale del gioco sul negozio Sony, il peso del titolo dovrebbe aggirarsi sui 60 GB, quindi potreste dover liberare un po' di spazio prima di procedere al download.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo venerdì 15 novembre 2019 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (EA Origin e Steam). Lo stesso giorno verrà messo sul mercato anche il controller Xbox One a tema Star Wars Jedi Fallen Order, venduto in bundle con uno stand in grado di ricaricare la batteria del controller.

Nel caso in cui foste interessati alla versione PC, dove il preload è già attivo, vi ricordiamo che sarà possibile giocare senza costi aggiuntivi alla versione Deluxe del gioco per tutti gli abbonati al servizio EA Access Premier, il cui abbonamento mensile ha un costo di circa 15 euro.

