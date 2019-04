Star Wars Jedi Fallen Order: preordini aperti a prezzo scontato, solo 49.99 euro!

Amazon.it ha ufficialmente aperto i preordini di Star Wars Jedi Fallen Order per PlayStation 4 e Xbox One, disponibili ora al prezzo di 49.99 euro anzichè 69.99 euro, con uno sconto pari a 20 euro (29%) sul prezzo di listino.

Si tratta di una strategia già attuata per altri titoli Electronic Arts nei mesi scorsi, come Anthem e FIFA 19, disponibili per il preordine con un taglio di prezzo immediato di 20 euro rispetto, davvero niente male, non trovate?

Il prezzo è valido solamente per l'edizione Standard mentre la versione Deluxe (ordinala su Amazon.it) mantiene il suo costo di listino di 79.99 euro. Prenotando la Standard Edition riceverete anche "elementi estetici esclusivi per spada laser e droide alleato" come bonus preorder mentre la Deluxe Edition include "una serie Director's Cut di contenuti dietro le quinte" e "elementi estetici aggiuntivi per personalizzare la tua avventura".

Star Wars Jedi Fallen Order uscirà il 15 novembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC, in quest'ultimo caso solo in formato digitale su EA Origin.