Star Wars Jedi Fallen Order: presentato il Droide BD-1, accompagnerà Cal Kestis

Dopo la pubblicazione del primo Trailer di Star Wars Jedi Fallen Order, Respawn Entertainment ha fornito ulteriori informazioni sul nuovo gioco in arrivo a novembre.

Protagonista della storia sarà Cal Kestis, un Padawan che cerca di sopravvivere nel tragico momento che veda la scomparsa dell'Ordine Jedi, la sconfitta della Repubblica e la nascita dell'Impero. Impegnato a non farsi sopraffare dal nuovo mondo nato in seguito all'esecuzione dell'Ordine 66, il giovane dovrà diventare un Jedi ed imparare le vie della Forza.

Nel suo viaggio, il giovane non sarà tuttavia solo, ma sarà accompagnato da un piccolo Droide, visibile all'interno del Trailer di presentazione ed ufficialmente presentato durante il panel. Si tratta di BD-1, di fatto il migliore amico del giovane Kestis. I due affronteranno la nuova fase storica insieme ed impareranno a poter contare l'uno sull'altra. Il piccolo BD-1 sarà dunque un alleato essenziale per il Padawan, un piccolo raggio di luce in tempi che si fanno sempre più oscuri. Tra le ispirazioni, di BD-1, vengono citati R2-D2, ma anche il più recente BB-8. Cosa ne dite, vi piace il design di questo nuovo droide?



Vi ricordiamo che Star Wars: Jedi Falle Order esordirà il 15 novembre, su PC, Playstation 4 ed Xbox One.