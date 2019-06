Star Wars Jedi Fallen Order sarà presente alla conferenza Microsoft

L'E3 2019 è sempre più vicino e tra leak e annunci è già possibile intuire quali saranno i giochi presenti nelle varie conferenze. Tra i titoli la cui presenza è confermata alla conferenza Microsoft c'è anche Star Wars Jedi Fallen Order.

Ad annunciarlo è stata la stessa Microsoft sul proprio profilo ufficiale Twitter, dove ha dichiarato che il titolo targato Respawn Entertainment farà parte dei cosiddetti fisrt-look dell'evento losangelino. Dal momento che il gameplay sarà mostrato per la prima volta in assoluto in occasione dell'EA Play, le probabilità che si tratti di un nuovo trailer focalizzato sul comparto narrativo sono particolarmente alte.

A questo punto non ci resta altro da fare che attendere il prossimo 9 giugno 2019, ovvero domenica, quando alle ore 22:00 avrà inizio la conferenza del colosso di Redmond. Stando agli ultimi rumor, sembrerebbe che tra i protagonisti dell'evento potrebbe anche esserci Fable 4 e che il gameplay di Halo Infinite avrà un ruolo piuttosto importante.

Vi ricordiamo inoltre che Everyeye.it sarà a Los Angeles e potrete seguire con noi ogni singola conferenza in diretta sul canale Twitch. Ovviamente non mancheremo di aggiornarvi su tutte le novità della fiera con numerosi Q&A da Los Angeles. Vi invitiamo infine a seguirci sul canale Telegram di Everyeye per restare aggiornati su tutti gli annunci e le novità dell'E3 2019.