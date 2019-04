Star Wars Jedi Fallen Order: ecco il primo, spettacolare video

Electronic Arts e Respawn Entertainment mantengono la parola data e, nel corso della Star Wars Celebration di Chicago, hanno presentato ufficialmente il progetto di Star Wars Jedi Fallen Order pubblicandone il primo, spettacolare filmato in-engine (ma non ingame).

Il video confezionato dalla casa di sviluppo statunitense artefice del successo di Apex Legends dipinge il quadro narrativo e ludico di un'opera che graviterà attorno alla figura di un giovane Padawan che, dopo essere sopravvissuto alla fine della Repubblica, dovrà assistere alla nascita dell'Impero e imbarcarsi in un'avventura che lo porterà a esplorare alcuni dei luoghi più iconici della serie, mostrandoceli però da un punto di vista completamente inedito.



L'esperienza di gioco offertaci dagli autori di Respawn sarà spinta dall'ultima versione dell'Unreal Engine 4 e, soprattutto, sarà completamente singleplayer, una scelta che promette di rendere ancora più immersiva e coinvolgente l'avventura che vivremo nei panni del nostro coraggioso alter-ego.



Stando a quanto illustratoci da EA con il nuovo filmato di Star Wars: Jedi Fallen Order, tutto questo - e si spera molto altro - ci attende per il 15 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Cosa ne pensate di questo video? Ritenete giusta la decisione assunta da Respawn di abbracciare il singleplayer puro senza implementare una qualsivoglia modalità multigiocatore?



Sempre durante la kermesse di Chicago dedicata all'epopea sci-fi di Guerre Stellari è stato inoltre mostrato il primo teaser trailer di The Rise of Skywalker, il nuovo capitolo della saga cinematografica di Star Wars che debutterà nelle sale italiane il prossimo 20 dicembre.