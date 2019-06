Star Wars Jedi Fallen Order protagonista della nuova cover di Game Informer

Un magnifico artwork con protagonista Kal Kestis campeggia sulla copertina del numero di luglio di Game Informer per aiutarci a stemperare l'attesa del gameplay reveal di Star Wars Jedi Fallen Order, l'evento a cui i ragazzi di Respawn parteciperanno alle ore 18:15 di sabato 8 giugno con l'EA Play dell'E3 2019.

Il coverage esclusivo di Game Informer sul progetto di Jedi Fallen Order produrrà tantissimi approfondimenti e speciali che verranno pubblicati dalla famosa testata videoludica nel corso delle prossime settimane.

Oltre alla squisita immagine che campeggia a inizio articolo e che mostra il giovane Padawan Kal Kestis intento a combattere contro un luogotenente dell'Impero, l'annuncio di GI dedicato all'attesissima avventura sci-fi di Respawn è accompagnato da una criptica anticipazione sulle dinamiche di gameplay che sperimenteremo nel titolo.

Secondo quanto illustrato da Game Informer, infatti, "Jedi Fallen Order ci ha fatto una grande impressione", approcciandosi "in modo grandioso all'universo di Guerre Stellari, anche se non è il videogioco che ci aspettavamo che fosse. Oggi non possiamo entrare nello specifico del gameplay, ma possiamo dire che l'approccio di Respawn al combattimento con le spade laser non riguarda le combo e le acrobazie".

Il lancio di Star Wars Jedi Fallen Order è già stato fissato per il 15 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Fateci sapere con un commento quali speranze nutrite per il gameplay reveal della nuova avventura fantascientifica degli autori di Titanfall e Apex Legends.