Star Wars Jedi Fallen Order provato all'E3, i pareri nella nostra Video Anteprima

Lo spettacolare Star Wars Jedi Fallen Order è stato uno dei protagonisti, insieme a FIFA 20, della lineup E3 2019 di Electronic Arts. Lo abbiamo provato con mano in fiera: vi raccontiamo le nostre prime impressioni sul gioco con una nuova Video Anteprima.

La prima parte della demo si è concentrata interamente sul sistema di combattimento, chiedendoci di affrontare una serie di scontri all'interno di un'arena che non troverà spazio nel prodotto finale, così da saggiare il gameplay di Star Wars Jedi Fallen Order. Qui abbiamo preso confidenza con il sistema di controllo, decisamente fluido e reattivo. Un fatto decisamente positivo, considerando che la reattività del giocatore ricoprirà un ruolo fondamentale nell'economia dei combattimenti.

Al di là della straordinaria capacità di creare situazioni spettacolari, infatti, il vero valore delle battaglie di Jedi Fallen Order risiede soprattutto sul tempismo e sulla gestione degli spazi. Per riuscire a superare indenni gli avversari più ostici sarà necessario avere una buona consapevolezza del posizionamento dei nemici, ma anche e soprattutto una buona prontezza di riflessi.

Il gioco propone anche una corposa componente esplorativa, consentendo ai giocatori di visitare vari pianeti della galassia. È forse in questo frangente che si riscontrano le oscillazioni qualitative più evidenti. Da quello che abbiamo visto sembra che tutto sia gestito in maniera piuttosto standard, senza soluzioni particolarmente brillanti.

Lasciandovi alla nostra Video Anteprima riportata in cima alla notizia, ricordiamo che Star Wars Jedi Fallen Order è atteso in uscita il prossimo 15 novembre su PS4, Xbox One e PC.