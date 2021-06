Star Wars Jedi Fallen Order, PS5 vs Xbox Series X: ecco l'analisi di Digital Foundry

Qualche giorno fa è stata pubblicata la versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Star Wars Jedi Fallen Order, la quale è finita immediatamente sotto la lente d'ingrandimento degli esperti di Digital Foundry.

Stando a quanto dichiarato dal celebre canale YouTube, la versione next-gen del gioco migliora sensibilmente i tempi di caricamento su entrambe le piattaforme (si parla di poco più di un secondo di differenza tra le due con un vantaggio per PS5). Per quello che riguarda invece le prestazioni, le due macchine propongono performance pressoché identiche, ma la versione che fa un salto di qualità reale è PlayStation 5: la patch disponibile fino a qualche giorno fa, infatti, migliorava sensibilmente il gioco su Xbox Series X|S ma aveva qualche limite sulla console Sony. Ora le due macchine si equivalgono sia nella modalità Prestazioni (60 fotogrammi al secondo a 1400p) che nella modalità Risoluzione (30 fotogrammi al secondo a 4K). Su entrambe vengono però evidenziate delle piccole incertezze e glitch grafici che sono presenti anche sulla versione PC e che non sono state corrette dagli sviluppatori.

Anche la versione Xbox Series S è stata analizzata e in questo caso si hanno prestazioni similari senza però la possibilità di scegliere, visto che l'unica modalità presente è quella a 60fps a risoluzione 1080p.

Sapevate che Star Wars Jedi Fallen Order è stato giocato da oltre 20 milioni di persone?