Star Wars Jedi Fallen Order su PS5 e Xbox Series X a giugno? Spuntano due date

Il mese di aprile ha visto Electronic Arts annunciare l'intenzione di pubblicare una versione PS5 e Xbox Series X di Star Wars: Jedi Fallen Order, in grado di sfruttare le nuove funzionalità offerte dagli hardware di nuova generazione.

Al momento, tuttavia, non è stata offerta una precisa data di lancio per l'inedita declinazione dell'Action RPG a firma di Respawn Entertainment. L'appuntamento, tuttavia, potrebbe non essere eccessivamente lontano, con molteplici retailer che accendono i riflettori sul mese di giugno 2021, anche se con due date differenti.

Nello specifico, dal Brasile si levano ipotesi legate alla giornata del 26 giugno 2021. A indicare quest'ultima come Day One per la versione PS5 e Xbox Series X di Star Wars: Jedi Fallen Order sono due differenti catene della grande distribuzione nel Paese latinoamericano: Americanas e Submarino. La data, tuttavia, corrisponde ad un sabato, circostanza che tende a sollevare non pochi dubbi. Più intrigante è invece la data riportata dalla filiale danese di Il Gigante. Dal portale web di quest'ultima si indica infatti come Day One il venerdì 11 giugno 2021.



Pur contrastanti, le due date indicano entrambe il prossimo mese come possibile finestra di lancio: una coincidenza interessante, che potrebbe rappresentare un indizio sul ritorno del successo di Star Wars Jedi Fallen Order su PS5 e Xbox Series X. Per saperne di più, sarà ad ogni modo necessario attendere un annuncio da parte di EA.