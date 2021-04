Star Wars Jedi Fallen Order su PS5 e Xbox Series X/S: in arrivo la versione next gen

Nell'attesa delle celebrazioni per lo Star Wars Day 2021 del 4 maggio, i ragazzi di Respawn Entertainment confermano i leak sulla riedizione next gen di Star Wars Jedi Fallen Order e annunciano di essere al lavoro su una versione del titolo appositamente progettata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

La nuova versione dell'epopea sci-fi di Cal Kestis vedrà l'avventura dedicata al Padawan sfuggito all'epurazione dell'Ordine 66 attingere alla potenza computazionale e sfruttare le funzionalità evolute delle console di ultima generazione.

Nel breve comunicato condiviso da Respawn sulle pagine del sito ufficiale di Star Wars viene precisato che la riedizione next gen di Jedi Fallen Order è prevista al lancio in estate e sarà proposta con un aggiornamento gratuito per chi possiede già il gioco. A detta degli sviluppatori interni a Electronic Arts, l'update in questione "apporterà una serie di migliorie tecniche", una frase che sottintende il potenziamento del comparto grafico e, supponiamo, l'aggiunta di funzionalità per il DualSense di PS5. La citazione delle sole "migliorie tecniche" sembra perciò escludere l'introduzione di elementi di gameplay inediti e di ulteriori contenuti per la campagna principale.

L'aggiornamento andrà quindi ad aggiungersi all'update next gen di Star Wars Jedi Fallen Order che Respawn ha reso disponibile a gennaio su PS5 e Xbox Series X/S, ma con ottimizzazioni che hanno riguardato "soltanto" l'aumento della risoluzione e del framerate.