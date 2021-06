Star Wars Jedi Fallen Order nextgen: trapela la data d'uscita della versione retail su PS5

Un non meglio precisato rivenditore britannico avrebbe fornito alla redazione di TheGamer delle indicazioni sulla data di lancio della versione fisica per console nextgen (nella fattispecie, l'edizione PS5) di Star Wars Jedi Fallen Order, l'avventura sci-fi di Respawn con protagonista il Padawan Cal Kestis.

A voler dar retta alla "gola profonda" citata dai giornalisti di TheGamer, diversi negozi inglesi avrebbero ricevuto proprio oggi, 9 giugno, delle copie fisiche di Star Wars Jedi Fallen Order per PlayStation 5, con l'indicazione di provvederne alla commercializzazione a partire dalla giornata di venerdì 11 giugno.

L'anticipazione sulla data di lancio dell'ancora non annunciata versione retail di Jedi Fallen Order per PS5, a rigor di logica, dovrebbe preludere all'arrivo per l'11 giugno dell'aggiornamento nextgen per PlayStation 5, Xbox Series X e Series S dell'epopea del Padawan Cal Kestis. Svelata nell'aprile di quest'anno, la versione di Star Wars Jedi Fallen Order per console nextgen ottimizza il titolo all'hardware delle nuove piattaforme di Sony e Microsoft, con download gratuito per chi possiede già il gioco o ne fruisce gratuitamente tramite EA Play e Xbox Game Pass Ultimate.

L'aggiornamento in questione apporterà una serie di migliorie tecniche che dovrebbero comprendere un potenziamento del comparto grafico e, supponiamo, l'aggiunta di funzionalità inedite e il supporto al DualSense di PS5. In attesa di ricevere una conferma o una smentita ufficiale da parte di EA e Respawn, vi rimandiamo alla nostra recensione di Star Wars Jedi Fallen Order.