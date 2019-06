Star Wars Jedi Fallen Order: Respawn conferma l'influenza di Dark Souls e Bloodborne

I rumor che hanno anticipato il gameplay reveal ufficiale arrivato quest'oggi lo avevano già predetto: Respawn Entertainment si è ispirata alla serie di Dark Souls e a Bloodborne nel concepimento di Star Wars Jedi Fallen Order.

Nel corso di un'intervista concessa a Game Informer.com, la software house ha dato conferma a queste voci che si inseguivano da mesi, dichiarando di aver "studiato Dark Souls e Bloodborne". Il sottogenere action-GDR ideato da FromSoftware ha rappresentato una delle ispirazioni più cruciali in fase di sviluppo, in particolar modo per quanto concerne il game design del nuovo action-adventure a tema Guerre Stellari.



"Dal momento che Cal [il protagonista interpretato da Cameron Monaghan] non può rigenerare progressivamente la propria vitalità, ha bisogno di recuperare alcune fialette di energia al volo. Se la sua energia è bassa, può schioccare le dita o chiedere aiuto a BD (premendo il tasto su del d-pad). La fiala compare in uno scompartimento di BD e Cal può raccoglierla, e nel giro di un secondo ripristina la salute.

Queste fiale rigenerative funzionano esattamente come le fiaschette Estus di Dark Souls e non si ripristinano se non si fa ritorno ad un punto di salvataggio o si ritorna alla Stinger Mantis. Tornare ad un punto di salvataggio implica uno svantaggio, però, dal momento che causerà il respawn dei nemici".

Passando al combat system, gli sviluppatori hanno aggiunto: "Il sistema di combattimento di Dark Souls si basa molto sul concetto di "what-you-see-is-what-you-get". Il protagonista ha un tool kit molto semplice ma sono i nemici e l'ambientazione che creano il pericolo. Riguarda tutto il cercar di leggere il nemico, apprendere i tempismi, comprendere la sfida, reagire a tutto questo e creare una propria strategia".

Star Wars Jedi Fallen Order uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Vi è piaciuto il gameplay trailer dell'action-adventure di Respawn?