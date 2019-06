Star Wars Jedi Fallen Order: Respawn discute di longevità e difficoltà

Durante lo streaming dell'E3 2019 Coliseum, Vince Zampella e Stig Asmussen di Respawn Entertainment hanno voluto rispondere alle critiche avanzate da chi, giustamente o meno, ha ritenuto "troppo facile" l'esperienza di gioco di Star Wars Jedi Fallen Order intravista nel primo gameplay del titolo.

Dopo aver discusso delle origini del progetto di Jedi Fallen Order e ribadito che il gioco non sarà open world, il boss di Respawn e lo sviluppatore capo del nuovo action adventure di Star Wars firmato EA hanno spiegato che la versione dimostrativa ammirata durante l'E3, come spesso avviene in queste occasioni, offriva un livello di difficoltà volutamente basso per focalizzare le attenzioni degli utenti sulle abilità di Cal Kestis, sul comparto grafico e sulla varietà di situazioni di gioco sperimentabili nel corso della storia.

Sia Asmussen che Zampella concordano infatti nel ritenere Jedi Fallen Order un videogioco piuttosto difficile, anche se non così difficile come possono esserlo i Dark Souls o Sekiro. Quanto alla longevità, le due personalità di Respawn hanno poi spiegato che, pur senza offrire una stima delle ore necessarie per completare tutti gli incarichi e le missioni principali, l'avventura di Cal Kestis sarà in grado di tenerci impegnati per un numero sufficiente di ore e non nasce per essere fruita con brevi partite di 5 ore.

Su queste pagine potete trovare la nostra video anteprima di Star Wars Jedi Fallen Order con tantissimi spunti di riflessione sul gameplay, sul canovaccio narrativo e sul tenore grafico della nuova epopea sci-fi di Respawn prevista al lancio su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 15 novembre.