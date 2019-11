Star Wars Jedi Fallen Order: Respawn sogna già di svilupparne il sequel

A margine di un'intervista concessa ai colleghi di GamesRadar, il Brand Strategy Director di Respawn Entertainment, Charlie Houser, ha confermato la volontà della sussidiaria di EA di occuparsi quanto prima dello sviluppo del sequel di Star Wars Jedi Fallen Order.

Pur senza entrare nei dettagli, il dirigente della software house statunitense ha manifestato l'intenzione degli autori di Respawn limitandosi a rispondere con un eloquente "sì" alla richiesta di chiarimenti, da parte degli intervistatori di GR, sulla volontà della compagnia di dare un seguito all'epopea sci-fi di Cal Kestis.

A detta di Houser, l'interesse di Respawn nella creazione di una seconda avventura nella Galassia lontana lontana di Guerre Stellari in compagnia del giovane Padawan di Jedi Fallen Order non sarebbe legato solo al successo commerciale di questo primo atto o alla calorosa accoglienza riservata dalla stampa di settore, ma da una "scintilla che è scattata" in sede di sviluppo.

Il team di Vince Zampella, di conseguenza, avrebbe instaurato un legame emotivo con questo progetto talmente profondo da spingersi a esporsi per rendere pubblica la loro intenzione di occuparsi quanto prima del sequel. In attesa di scoprire se alla volontà di Respawn corrisponderà o meno l'interesse di Electronic Arts nello sviluppo di un nuovo titolo a tema Guerre Stellari, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Star wars Jedi Fallen Order.