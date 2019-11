Star Wars Jedi Fallen Order potrebbe rivelare le origini della base Starkiller

Con l'arrivo della nuova trilogia sequel di Star Wars, il franchise si è arricchito naturalmente di nuove storie, ma anche di tanti nuovi percorsi da esplorare. Ad esempio sono in molti a chiedere come abbia fatto il Primo Ordine ad ottenere così tanto potere dopo gli eventi de Il Ritorno dello Jedi.

A quel punto una delle domande che giungono di conseguenza è come sia nata la base Starkiller che abbiamo visto ne Il Risveglio della Forza, e da dove viene. Ad offrire la risposta potrebbe essere Star Wars: Jedi Fallen Order, il titolo di Respawn in uscita proprio domani su PlayStation 4, Xbox One e PC (il preload di Star Wars Jedi Fallen Order è già disponibile, a proposito).

Stando a quanto riportato infatti, il gioco dovrebbe esplorare proprio le origini dell'enorme arma in mano al Lato Oscuro. Non solo, i data miner e gli autori del leak, sembra abbiano scoperto anche il fatto che il pianeta Ilum sarà una delle location princpali del gioco.

Ilum è già stato raffigurato in passato in Star Wars, in particolare nella serie animata The Clone Wars. Tale pianeta, così come Jedha in Rogue One, è considerato sacro, ed il suo ecosistema naturale produce i famosi Cristalli Kyber. Proprio per questo dunque, stando anche alle teorie dei fan, il Primo Ordine potrebbe averne preso il controllo per utilizzarla come base per la costruzione della Starkiller, sfruttando anche l'energia dei cristalli.

Sarà vero? Che ne pensate? Per scoprirlo dobbiamo attendere ormai pochissimo. Nell'attesa, date un'occhiata alla nostra ultima anteprima di Star Wars Jedi Fallen Order.