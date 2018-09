Star Wars Jedi Fallen Order sarà simile a Il Potere della Forza?

Nell'episodio 245 del podcast Making Star Wars, il conduttore Jason Ward ha rivelato alcuni dettagli su Star Wars Jedi Fallen Order, di cui sarebbe entrato in possesso grazie ad alcuni insider.

Secondo quanto riportato da Ward, il nuovo gioco di Respawn Entertainment (studio autore di Titanfall) sarebbe simile a Star Wars Il Potere della Forza, pur presentandosi come meno esagerato rispetto al gioco targato LucasArts, l'obiettivo finale è quello di dare vita a un gioco che rispecchi i canoni della serie, senza aggiungere troppi estremismi che potrebbero non essere apprezzati dai fan.

Sembra inoltre che Star Wars Jedi Fallen Order avrà il multiplayer, Jason Ward infatti riferisce che "i giocatori sono invitati a tenere installato Star Wars Battlefront 2 per giocare in multiplayer", affermazione che potrebbe far pensare alla volontà di Respawn di concentrarsi maggiormente sulla campagna single player, utilizzando elementi e modalità di Battlefront II per il comparto multigiocatore.

Al momento non ci sono altri dettagli e ricordiamo che quanto riportato qui sopra non è stato in alcun modo confermato. Il nuovo gioco di Star Wars è atteso indicativamente per il 2021, non è chiaro al momento se Star Wars Jedi Fallen Order uscirà su PlayStation 4 e Xbox One o se arriverà (anche?) su piattaforme next gen come PlayStation 5 e Xbox Scarlett, appare certo invece l'approdo su PC.