Star Wars Jedi Fallen Order sbarca su Steam: Cal Kestis combatte nel Trailer di Lancio

I vertici di Respawn Entertainment approfittano della pubblicazione della pagina Steam ufficiale di Star Wars Jedi Fallen Order per mostrarci il trailer di lancio della loro attesissima avventura sci-fi intrisa di elementi soulslike.

Il trailer di lancio si focalizza sulla figura di Cal Kestis, il giovane Padawan che dovremo interpretare nel corso della campagna principale e al quale sarà affidato il destino futuro dei Jedi dopo esserse scampato all'epurazione causata dall'Ordine 66. Nel filmato ci vengono mostrati i pianeti alieni che esploreremo e i combattimenti più emozionanti che ci attendono per fronteggiare la minaccia galattica rappresentata dall'Impero.

La nuova epopea action di Electronic Arts ambientata nella Galassia lontana lontana di Guerre Stellari sarà disponibile a partire dal 15 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One: l'approdo del titolo sulle pagine dello store di Valve conferma le indiscrezioni che suggerivano l'imminente ritorno di EA su Steam.

Di recente, il direttore del progetto Stig Asmussen ha spiegato cos'hanno in comune Star Wars Jedi Fallen Order e God of War, dando poi modo al team di Respawn di illustrare il sistema di personalizzazione della spada laser e di approfondire la questione relativa alla possibilità, per Cal Kestis, di passare al Lato Oscuro.