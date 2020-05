Star Wars Jedi Fallen Order scontato, in regalo una skin esclusiva per Fortnite

In occasione dello Star Wars Day, Epic Games Store ha scontato Star Wars Jedi Fallen Order ma c'è di più perchè acquistando il gioco riceverete in regalo una skin esclusiva per Fortnite Battle Royale.

"Star Wars Jedi Fallen Order include il costume da Assaltatore Imperiale in Fortnite gratuito fino al 30 novembre 2020. Acquista una versione qualsiasi di Star Wars Jedi Fallen Order e poi accedi a Fortnite per ricevere il costume."

Potete acquistare l'edizione standard del gioco al prezzo di 35.99 euro mentre la Deluxe Edition costa 39.98 euro, risultando di fatto la più conveniente tra le due. Questa edizione include in aggiunta al gioco la kin estetica per BD-1, la skin estetica per la Stinger Mantis, artbook digitale e un video dietro le quinte Director's Cut con oltre 90 minuti di contenuti dedicati allo sviluppo.

L'offerta è valida da oggi e fino al 7 maggio, per lo Star Wars Day tutti i giochi di Guerre Stellari sono in sconto su Steam, in vendita a prezzo ridotto per un periodo limitato, solo acquistando Star Wars Jedi Fallen Order su Epic Games Store riceverete però la skin esclusiva per Fortnite.