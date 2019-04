Star Wars Jedi Fallen Order: la scrittura è stata influenzata da Clone Wars e Rebels

Star Wars Jedi Fallen Order, action/adventure per giocatore singolo in sviluppo presso gli studi di Respawn, può vantare tra le sue penne uno scrittore d'eccezione, Chris Avellone. L'autore di capolavori del calibro di Panescape: Torment e Star Wars KOTOR 2 ha avuto modo di parlare delle sue fonti d'ispirazione in una recente intervista.

Nel corso del recente Reboot Develop, Avellone ha spiegato a GamesIndustry che durante la scrittura si è ispirato, oltre che alla nuova trilogia, Solo e Rogue One, anche alle due serie animate Clone Wars e Rebels. Si tratta di due opere meno popolari delle pellicole cinematografica, ma amatissime dai fan più sfegatati del franchise creato da George Lucas.

"È stata una gioia effettuare delle ricerca su entrambi. Inizialmente non gradii gli episodi piloti dei due show, non li guardai fino in fondo, ma in realtà sono davvero belli. Mi è piaciuto molto Clone Wars, e sorprendentemente ho gradito anche Rebels. Probabilmente non avrei mai guardato Rebels se non avessi dovuto fare delle ricerche, ma ho pensato 'Wow, è un grande show!".

Avellone, in particolare, ha apprezzato lo stile maturo delle tematiche e della narrazione, nonostante siano calate nel contesto di un prodotto indirizzato ai bambini: "Non si tratta di sesso e violenza, ma del fatto che approfondisce molto i personaggi e le relazioni tra essi, che possono diventare problematiche, oppure inoltre usa il Lato Oscuro come metafora della dipendenza dalle droghe. Hanno introdotto tutte queste cose in maniera molto intelligente, e gli attori hanno fatto un lavoro fantastico con il doppiaggio. Ad una prima occhiata sembra che abbiano puntato ai bambini, ma le storie si rivelano molto ricche per un show che dovrebbe essere orientato alle famiglie. Non hanno avuto paura di affrontare certe tematiche".

L'influenza di Rebels è già visibile nel trailer di Star Wars Jefi Fallen Order, nel quale appare la Seconda Sorella, un membro élite della Squadra di Inquisizione dell'Impero capace di utilizzare la Forza. In Rebels, infatti, abbiamo avuto modo di conoscere la Settima. Prima di salutarvi, ricordiamo che Star Wars Jedi: Fallen Order verrà lanciato il prossimo 15 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC in due edizioni: Standard e Deluxe Edition. Il titolo tornerà a mostrarsi all'E3 2019.