Star Wars Jedi Fallen Order sarà più simile a Metroid che ad Uncharted

Il primo video gameplay di Star Wars Jedi: Fallen Order ha convinto molti videogiocatori, ma non è riuscito nel compito di mettere in risalto tutte le caratteristiche distintive del titolo.

Anche il nostro Francesco Fossetti ha potuto farsi un'idea precisa solamente dopo la prova con mano avvenuta all'E3 2019, come potete leggere nella sua anteprima di Star Wars Jedi: Fallen Order. Il gameplay della presentazione era infatti molto lineare, e in alcuni frangenti ricordava molto da vicino i giochi della serie Uncharted. Il titolo finale, in ogni caso, sarà molto differente dalla serie targata Naughty Dog, dal momento che si ispirerà ad un altro classico: Metroid.

A spiegarcelo è stato il Lead Level Designer Jeff Magers nel corso di una recente intervista concessa a Game Informer. I giocatori saranno liberi di spostarsi da un pianeta all'altro ogni volta che vorranno grazie alla nave Stinger Mantis. Le uniche eccezioni saranno rappresentate da alcune sezioni lineari che dovranno essere affrontate all'inizio di ogni pianeta. Anche queste, definite dagli sviluppatori "livelli", potranno in ogni caso essere completate seguendo differenti percorsi. Per il resto, non ci saranno molte altre sezioni che costringeranno i giocatori a percorrere una via prestabilita. A quanto pare, non saranno nemmeno presenti a schermo delle indicazioni sulla via da intraprendere, che dovrà essere rintracciata dai giocatori sulla base delle informazioni a disposizione e di una mappa 3D.

Nel corso dell'avventura, proprio come in Metroid, il protagonista imparerà nuove abilità che gli consentiranno di aprire nuove strade nei pianeti visitati precedentemente. Saranno moltissime le aree completamente opzionali. "Jedi: Fallen Order è un gioco d'esplorazione dal un punto di vista del design. Tutti vogliono esplorare l'universo di Star Wars", ha affermato Magers.

Prima di salutarvi, ricordiamo che Star Wars Jedi: Fallen Order verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 15 novembre. Mentre vi scriviamo, può essere prenotato a 49,98 euro su Amazon.it.