Star Wars Jedi Fallen Order: il sistema di parata è molto simile a quello di Sekiro

Se avete apprezzato il combat system di Sekiro: Shadows Die Twice, allora ci sono buone probabilità che Star Wars Jedi Fallen Order possa fare al caso vostro.

Uno dei principali punti di contatto tra il nuovo action adventure in terza persona ad opera di Respawn Entertainment e l'ultima fatica From Software sembra essere proprio il sistema di parata e contrattacco. Cal, il nostro protagonista, farà una certa fatica a spezzare la guardia dei nemici ma, una volta fatta breccia nella loro difesa, potrà quasi sempre finirli con un colpo. Si tratta quindi di una meccanica molto simile a quelle vista in Sekiro e che riguarderà nemici più semplici come gli Stormtrooper, che potranno comunque essere indeboliti respingendo con la nostra spada laser i loro colpi di blaster. Proprio come in Sekiro, inoltre, ciascun nemico non avrà solo un indicatore della salute ma anche quello della postura, che ci permetterà di capire quanto ci manca a rompere la guardia dell'avversario.

Vi ricordiamo che il titolo arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 15 novembre 2019 nelle seguenti versioni: PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva sul client Origin).

Sapevate che non ci saranno smembramenti in Jedi Fallen Order perché Disney lo ha vietato agli sviluppatori? Pare inoltre che nelle fasi iniziali dello sviluppo di Jedi Fallen Order non si trattasse di un titolo legato all'universo di Star Wars.