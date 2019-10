Star Wars Jedi Fallen Order: il sistema di recupero XP è simile a quello di Bloodborne

A meno di un mese dal lancio di Star Wars Jedi: Fallen Order, ultimo titolo di Respawn Entertainment dedicato al mondo di Guerre Stellari, emergono nuovi dettagli sul sistema di recupero e sui punti XP che sembrano trarre ispirazione da uno dei più famosi soulslike in circolazione, Bloodborne.

Come abbiamo potuto constatare grazie all'ultimo provato a cura di Giuseppe Arace, Star Wars Jedi: Fallen Order mette in piedi un sistema di recupero degli XP perduti molto simile a quello della serie Souls. Quando si viene uccisi infatti, tutti i punti esperienza guadagnati dall'ultimo livello raggiunto verranno persi. Per poterli recuperare, e riempire quindi la barra della salute e della Forza, occorrerà sferrare un colpo sullo stesso nemico che ha causato la dipartita. A differenza di Bloodborne quindi, non bisognerà uccidere il nostro avversario. Un sistema che trova una via di mezzo tra una soluzione hardcore e una più "user friendly". Come nei Souls poi, saranno presenti alcuni punti di salvataggio molto simili ai falò in cui poter ripristinare l'energia e la riserva delle varie fiale.

Insomma, in Star Wars Jedi: Fallen Order sarà possibile usufruire di una versione "lite" dei famosi sistemi implementati da From Software. Potete trovare tutti i dettagli su Star Wars Jedi: Fallen Order nella nostra video anteprima. Vi ricordiamo che Fallen Order arriverà il 15 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.