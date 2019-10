Star Wars Jedi Fallen Order: Stig Asmussen parla del Crunch Time in Respawn

Quella del Crunch Time è una delle pratiche più discusse dell'industria videoludica, con sviluppatori invitati a lavorare oltre l'orario standard per rispettare le scadenze imposte dal publisher. Stig Asmussen, responsabile di Star Wars Jedi Fallen Order, spiega come sono andate a tal proposito le cose in Respawn.

Parlando a Eurogamer.net, Asmussen non ha negato che lo studio è effettivamente dovuto ricorrere a turni extra per completare i lavori, tuttavia nessuno è stato obbligato a farlo: "Abbiamo agito in maniera diversa rispetto agli altri progetto a cui ho preso parte, in passato mi sono trovato a dover fare crunch obbligatori, con un direttore che arrivava e diceva semplicemente quante ore di lavoro extra dovevamo fare, senza discussioni."

Durante lo sviluppo di Star Wars Jedi Fallen Order le cose non sono andate esattamente così: "Non abbiamo organizzato turni obbligatori, ognuno ha potuto organizzarsi in base alle proprie esigenze e voglio sia chiare che fare turni extra è sempre stata una scelta personale dei nostri dipendenti, a coloro che sono rimasti in ufficio oltre l'orario standard è stato permesso di usare la mensa e nessuno ha dormito sotto la scrivania. Non abbiamo imposto orari, i nostri dipendenti sono dei professionisti e sanno bene come gestire gli impegni di una produzione di questo tipo."

Star Wars Jedi Fallen Order uscirà il 15 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.