Star Wars Jedi Fallen Order: svelata la lista dei trofei per PlayStation 4

L'uscita di Star Wars Jedi Fallen Order, il nuovo titolo di Respawn Entertainment, è fissata tra una decina di giorni e i dettagli del gioco continuano ad emergere con insistenza. Oggi è il turno della lista trofei per PS4.

L'elenco comprende 40 trofei, 14 dei quali nascosti. A prima vista, la lista dei trofei di Star Wars Jedi Fallen Order propone obbiettivi facilmente raggiungibili, considerando che la difficoltà del gioco è stata pensata per attirare il grande pubblico e che molti dei trofei sembrano collegati a parti della trama e saranno sbloccati semplicemente completando le varie missioni della storia principale. Ovviamente tra i trofei nascosti potrebbero celarsi alcune insidie che richiederanno un maggiore approfondimento dei vari livelli di gioco. I giocatori più esperti, in ogni caso, non dovrebbero avere particolari difficoltà per platinare il titolo. Potete trovare la lista completa a questo link.

Solo ieri gli sviluppatori hanno confermato l'assenza di ogni tipo di accesso anticipato per Fallen Order. In attesa di mettere la mani sul gioco, potete leggere il provato di Star Wars Jedi Fallen Order sulle nostre pagine.