Star Wars Jedi Fallen Order: svelati i bonus preorder di Steam

Nella giornata di ieri Electronic Arts ha annunciato che Star Wars Jedi Fallen Order arriverà su Steam insieme a EA Access, quest'ultimo disponibile dalla primavera 2020. Ecco i dettagli sui bonus preorder per coloro che acquisteranno il gioco sul marketplace Valve.

Prenotando l'edizione Standard del gioco si riceveranno vari bonus come un assortimento di potenziamenti estetici per la Spada Laser e il Droide Alleato:

Lama arancione per la spada laser

set di personalizzazione estetica per la spada laser

Skin estetica per BD-1

Su Steam è disponibile anche una Digital Deluxe Edition del gioco che include:

Skin estetica per BD-1

Skin estetica per la Stinger Mantis

Artbook digitale

Video Director's Cut della durata di 90 minuti

Per giocare con Star Wars Jedi Fallen Order una volta acquistato il gioco da Steam sarà necessario avere un account EA attivo e il client Origin installato, il client originale di Electronic Arts verrà utilizzato come protezione DRM, in maniera simile a quanto accade con uPlay per i giochi Ubisoft comprati dal negozio online di valve.

Il nuovo gioco di Guerre Stellari sarà disponibile dal 15 novembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC, nell'attesa potete gustarvi il trailer di lancio di Star Wars Jedi Fallen Order.