Star Wars Jedi Fallen Order: gli sviluppatori parlano della longevità

Sebbene siano stati in moltissimi i fan di Guerre Stellari ad aver esultato all'annuncio di Star Wars: Jedi Fallen Order, sono altrettanto numerosi gli appassionati preoccupati da quella che potrebbe essere la longevità del gioco.

A rassicurare i fan sono stati il game director Stig Asmussen e Steve Blank di Lucasfilm, i quali nel corso di un'intervista alla Star Wars Celebration 2019 hanno confermato che non si tratterà di un semplice "gioco da 5 ore". Ovviamente i due non hanno fornito informazioni dettagliate su quella che sarà la durata dell'avventura, ma una cosa è certa: Star Wars Jedi Fallen Order non sarà un gioco breve. Non è da escludere che, come volevano alcuni rumor, il gioco possa includere elementi tipici degli open world, il che darebbe maggiore credibilità all'affermazione degli sviluppatori.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 15 novembre nelle seguenti versioni: PlayStation 4, Xbox One e PC (Origin). Sempre nel corso di un'intervista, il team di sviluppo dell'attesissimo titolo ha svelato il perché della decisione di sviluppare un titolo interamente single-player. Pare inoltre che bisognerà attendere il mese di giugno per poter assistere al primo filmato di gameplay del gioco.