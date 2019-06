Star Wars Jedi Fallen Order: il team di sviluppo discute di AT-AT e spade laser

Nel corso delle diverse sessioni di gameplay di Star Wars Jedi Fallen Order, la community videoludica ha potuto riconoscere all'interno del gioco elementi classici del mondo di Guerre Stellari, come AT-AT e spade laser.

La ricostruzione in-game di questi elementi ha richiesto una buona dose di attenzione da parte di Respawn Entertainment, che ha speso qualche commento sul processo di sviluppo nel corso di un'intervista. Al suo interno, l'art director Christopher Sutton ha svelato alcuni retroscena sugli AT-AT che potremo trovare all'interno del gioco. In particolare, quest'ultimo ha sottolineato come il team abbia preso ispirazione da quanto visto all'interno della serie Star Wars Rebels, dando vita ad unità più grandi rispetto ai "normali AT-AT". Per quanto riguarda gli interni, ha aggiunto l'artista Tim Wallace, un importante punto di riferimento sono stati anche gli abitacoli mostrati all'interno di Episodio IV: L'impero colpisce ancora.



Il team, ovviamente, ha dovuto lavorare anche sulle immancabili spade laser, iconica arma dell'ordine Jedi. Tra queste, troviamo anche quella brandita dal giovane protagonista Cal Kestis, ideata dal team traendo ispirazione da un'ampia mole di materiale cinematografico originale. Il team ha infatti fatto riferimento tanto alle spade laser della trilogia originale, quanto alle "più decorative" della trilogia prequel. Osservando quanto di già esistente, Respawn ha pensato a cosa poteva "costruirci sopra".



In chiusura, vi segnaliamo che il team ha recentemente discusso di new game plus e assenza di schermate di caricamento in Star Wars Jedi Fallen Order.