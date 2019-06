Star Wars Jedi Fallen Order: un teaser ci dà un assaggio del combat system

A ormai pochissimi minuiti dal gameplay reveal di Star Wars Jedi Fallen Order, Electronic Arts stuzzica nuovamente i giocatori con un nuovo interessante teaser dedicato al promettente action-adventure sviluppato da Respawn Entertainment.

Il brevissimo filmato, a cui potete dare uno sguardo in calce alla notizia, ci porta fugacemente in-game e ci mostra per un istante il combat system del gioco. La spada laser del nostro protagonista (interpretato dall'affermato attore statunitense Cameron Monaghan) si infrange con violenza e spettacolarità contro l'alabarda del nostro nemico, lasciandoci la sensazione di un feedback delle armi piuttosto tangibile. In passato si era parlato di un sistema di combattimento accostabile a quello di Sekiro Shadows Die Twice di FromSoftware e, giudicando da queste immagini, le voci di corridoio potrebbero non essersi sbagliate al riguardo.

In ogni caso, avremo modo di analizzare più a fondo il gameplay di Star Wars Jedi Fallen Order a partire dalle ore 18:30, quando l'EA Play 2019 avrà ufficialmente inizio. Vi ricordiamo che il gioco di Respawn è atteso al lancio su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 15 novembre 2019.