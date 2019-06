Star Wars Jedi Fallen Order: un teaser ci ricorda l'appuntamento con EA all'E3!

Dopo aver incuriosito il pubblico con la pubblicazione del primo trailer di Star Wars Jedi Fallen Order, Electronic Arts è pronta a svelare nuovi dettagli sul gioco in occasione dell'E3 2019.

L'appuntamento, in particolare, è fissato per la giornata di domani, sabato 8 giugno, alle ore 18:30 del fuso orario italiano: il gioco ispirato all'universo narrativo di Guerre Stellari aprirà infatti in pompa magna l'EA Play 2019. A rammentarci di non mancare a questo secondo reveal del gioco è l'account Twitter ufficiale di EA Star Wars, che ha pubblicato un breve teaser per introdurci all'imminente streaming. Come potete verificare in calce, quest'ultimo ci offre l'occasione per dare uno sguardo a Cal Kestis, protagonista del titolo. In una prima sequenza, il giovane Padawan, ora braccato dall'Impero, è accompagnato dal droide BD 1, suo fedele compagno di peripezie. In seguito, possiamo invece osservare Kestis mentre, arrampicandosi, cerca di introdursi in quello che sembra un avamposto nemico: in cielo vediamo inoltre sfrecciare i minacciosi caccia TIE imperiali. Cosa vi aspettate dal reveal di domani?



Vi ricordiamo che Star Wars Jedi Falle Order è atteso su PC, Playstation 4 e Xbox One. Su tutte le piattaforme, il gioco di Respawn Entertainment esordirà il prossimo 15 novembre.