Star Wars Jedi Fallen Order: trasformatevi in Jedi grazie al nuovo trailer in live action

Mancano ormai solo poche ore al debutto di Star Wars Jedi Fallen Order e, per celebrarne il lancio, Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno pubblicato un nuovo trailer con attori in carne ed ossa nel corso dell'ultimo episodio di Inside Xbox.

Nel filmato, intitolato "Become a Jedi", possiamo vedere quella che appare come una normalissima ragazzina trasformarsi in un agguerrito cavaliere Jedi per poi prendere d'assalto un gruppo di maldestri Stormtrooper.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire domani, venerdì 15 novembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC (EA Origin e Steam). Sempre a partire da domani verrà messo sul mercato anche un controller Xbox One a tema Star Wars Jedi Fallen Order, venduto in bundle con lo stand iper la ricarica della batteria del controller.



Nel caso in cui non lo sapeste, vi basterà disporre di un abbonamento attivo ad EA Access Premier su PC per giocare gratuitamente alla versione Deluxe di Star Wars Jedi Fallen Order sin dal giorno del lancio. A questo proposito vi invitiamo a scaricare gli ultimi driver Nvidia dedicati proprio a Star Wars Jedi Fallen Order.

