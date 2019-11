Star Wars Jedi Fallen Order: dove trovare i contenitori di stim di BD-1

Dopo avervi spiegato come sbloccare tutti i costumi di Cal Kestis, in questa mini-guida di Star Wars: Jedi Fallen Order vi mostriamo dove trovare tutti i contenitori di stim di BD-1, aiutandovi a sbloccare il trofeo/obiettivo intitolato "Un amico stim-ato".

I contenitori di stim aumentano le capacità curative di BD-1, permettendo di far recuperare al protagonista una quantità maggiore di salute. Una cosa che vi tornerà molto utile, soprattutto se decidete di affrontare l'avventura ai livelli di difficoltà più elevati.

Le posizioni di tutti i contenitori di stim di BD-1

I contenitori di stim di BD-1 sono in tutto otto. Di seguito li elenchiamo tutti, indicando il pianeta e la location in cui è possibile trovarli:

Contenitore di stim 1: Bogano (Binog Mesa)

Contenitore di stim 2: Zeffo (Hangar abbandonato)

Contenitore di stim 3: Bogano (Piattaforma di atterraggio)

Contenitore di stim 4: Zeffo (Sito di scavi imperiali)

Contenitore di stim 5: Kashyyyk (Origin Lake)

Contenitore di stim 6: Zeffo (Grotte di ghiaccio)

Contenitore di stim 7: Zeffo (Relitto di Venator)

Contenitore di stim 8: Dathomir (Rovine dell'incubo)

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarli più facilmente, potete guardare il filmato proposto in apertura. Dopo aver trovato e ottenuto tutti i contenitori di stim, il vostro fidato droide sarà in grado di curarvi nel modo più efficace possibile. Inoltre, sbloccherete in automatico anche il trofeo/obiettivo "Un amico stim-ato".

Parlando delle altre ricompense da sbloccare nella galassia, siete riusciti a ottenere la Spada Laser a Doppia Lama?