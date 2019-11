Star Wars Jedi Fallen Order: come sbloccare tutti i Costumi di Cal

Dopo avervi spiegato come sbloccare i colori della Spada Laser, in questa mini-guida di Star Wars: Jedi Fallen Order vi mostriamo dove trovare tutti i Costumi del gioco, in modo da personalizzare l'outfit del protagonista Cal Kestis.

In Star Wars: Jedi Fallen Order sono presenti 5 costumi per Cal Kestis. Potete trovarli all'interno di alcuni forzieri nascosti, superando determinate sfide. Di seguito li elenchiamo tutti, spiegandovi come ottenerli.

Equipaggio Rigger

Pianeta: Bracca

Questo è il costume che il protagonista Cal Kestis indossa di default dall'inizio dell'avventura. Non dovrete fare nulla per ottenerlo.

Custode

Pianeta: Zeffo

Questa veste marrone pallido ricorda il look di Luke Skywalker. Sorvegliato dagli stormtroopers, la cassa contenente l'abito da Custode si trova in cima a una capanna, al centro del villaggio abbandonato.

Esploratore

Pianeta: Bogano

Il costume da esploratore rende omaggio alla tenuta che Luke indossava durante il suo allenamento con Yoda su Dagobah. Per trovarlo, proseguite a sinistra verso l'area dello stadio (Binog Mesa), rimanendo in cima, quindi scendete a sinistra, dove troverete un forziere custodito da diversi insetti.

Pilota

Pianeta: Kashyyyk

Sarete in grado di trovare questo costume quando vi verrà chiesto di tornare a Kashyyyk per la seconda volta. Continuate la vostra scalata sul grande albero, fino a trovare una sezione vicino alla cima con un tronco coperto da viti rampicanti, e con un'astronave che oscilla appena oltre. Salite in cima a quel tronco in modo da trovarvi su di esso, quindi girate a sinistra e saltate giù al ramo dove è seduta una piccola scimmia.

Potete usare il doppio salto per rendere le cose più facili. Tornate indietro (nel modo in cui siete arrivati fin lì), e ad aspettarvi troverete il forziere in cui è custodito il costume da Pilota.

Fuorilegge

Pianeta: Dathomir

Questo costume può essere trovato solo nelle fasi avanzate dell'avventura, quando avrete sbloccato la maggior parte delle abilità. È posizionate nelle Rovine dell'Incubo a Dathomir, sul lato destro del Tempio delle Sorelle della Notte. Correte lungo le pareti rocciose meridionali e dirigetevi verso l'area con i ragni e gli arcieri pronti ad attaccarvi. Sconfiggeteli e proseguite a sinistra, poi scalate la parete rocciosa. Una volta lassù, il forziere si trova proprio dietro a una roccia, contenente un costume nero che rispecchia gli abiti scuri indossati da Luke in Il ritorno dello Jedi.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per trovare più facilmente i costumi, potete guardare il filmato proposto in apertura. Per altri consigli utili su come affrontare l'avventura, invece, non dimenticate di leggere la nostra guida introduttiva di Star Wars Jedi Fallen Order.