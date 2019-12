Star Wars Jedi Fallen Order: dove trovare tutti i Segreti e tutte le Casse

L'universo di Star Wars: Jedi Fallen Order è ricco di segreti da scoprire. In questa mini-guida vi mostriamo dove trovare tutti i segreti e tutte le casse sparse sui vari pianeti, aiutandovi a sbloccare il trofeo/obiettivo intitolato Collezionista.

In Star Wars: Jedi Fallen Order sono presenti in tutto 107 casse e 32 segreti sparsi nei vari pianeti. All'interno delle casse potete trovare un'opzione di personalizzazione per la spada laser, per la Mantis, per il droide BD-1 o per il protagonista Cal, mentre i segreti si dividono in potenziamenti per gli stim e upgrade di Forza e Salute. A tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come sbloccare tutti i costumi di Cal e dove trovare i contenitori di stim di BD-1.

Per sbloccare il trofeo/obiettivo Collezionista, avete bisogno di trovare tutte e 107 le casse e i 32 segreti. Di seguito vi spieghiamo come fare.

Dove e come trovare tutte le Casse e tutti i Segreti di Star Wars: Jedi Fallen Order

Alcune casse e alcuni segreti di Star Wars: Jedi Fallen Order saranno accessibili solo dopo aver acquisito tutte le abilità di Cal, come il doppio salto. Per questo motivo, vi consigliamo di dedicarvi alla caccia di tutte le casse e di tutti i segreti dopo aver portato a termine la storia principale.

Dopo aver completato l'avventura, sarete liberi di tornare sui vari pianeti di Star Wars: Jedi Fallen Order in modo da esplorarli in lungo e in largo, accedendo a tutte le zone in precedenza irraggiungibili, grazie alle nuove abilità che avrete acquisito.

Per trovare tutte le casse e tutti i segreti di Star Wars: Jedi Fallen Order, potete guardare i filmati proposti in cima e in calce alla notizia. A partire dall'alto verso il basso, i video vi mostrano le posizioni di tutte le casse e di tutti i segreti disseminati nei vari pianeti: Bogano, Zeffo, Ilum, Kashyyyk e Dathomir.

Siete riusciti a trovarli tutti? Fatecelo sapere nei commenti.