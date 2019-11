Star Wars Jedi Fallen Order: dove trovare la Spada Laser a Doppia Lama

Durante la campagna di Star Wars: Jedi Fallen Order è possibile maneggiare diverse armi, tra cui la famosa Spada Laser a Lama Doppia. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovarla e come ottenerla il prima possibile nel corso dell'avventura.

La Spada Laser a Doppia Lama è l'arma ideale da usare contro i gruppi numerosi di nemici. Vi tornerà molto utile nelle fasi più avanzate dell'avventura, dove gli scontri si faranno più impegnativi. Per questo motivo, di seguito vogliamo spiegarvi come procurarvela il prima possibile sul campo di battaglia. Una volta che ne sarete entrati in possesso, ricordatevi della possibilità di cambiare colore alla vostra Spada Laser.

Dove trovare la Spada Laser a Doppia Lama in Star Wars: Jedi Fallen Order

La prima opportunità di ottenere la Spada Laser a Doppia Lama si presenta subito dopo aver completato le missioni della storia su Bogano. Una volta fatto, sbloccherete l'opzione di viaggiare fino Zeffo o a Dathomir. Raggiungete quest'ultimo pianeta: è qui che si trova la spada.

Una volta atterrati a Dathomir, dovreste vedere in lontananza l'ingresso del tempio: proseguite verso quella direzione. Ci sono delle sequenze platform e alcune arrampicate da superare, ma nulla che possa impensierirvi più di tanto.

Man mano che avanzate nel tempio, vi imbatterete in molti nemici noti come Fratelli della Notte. Non preoccupatevi di loro, perché non sarà necessario affrontarli e potrete starne alla larga.

Alla fine del percorso raggiungerete un'area chiamata Bastione dei Fratelli. Giratevi e scendete verso il basso per vedere una piccola grotta alla vostra destra. Lì troverai un banco da lavoro: usalo e otterrete finalmente la Spada Laser a Doppia Lama. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente il percorso da seguire per arrivare alla spada, potete guardare il video riportato in cima.

Se invece avete bisogno di altri consigli per il gioco, non dimenticate di consultare la nostra guida di Star Wars: Jedi Fallen Order con trucchi e strategie per dominare il potere della Forza.