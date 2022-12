Star Wars Jedi Fallen Order: l'upgrade alla Deluxe Edition è gratis con Xbox Game Pass

Se siete in attesa di giocare il nuovo Star Wars Jedi Survivor, il cui gameplay trailer è stato mostrato sul palco dei The Game Awards 2022, potete rendere più dolce il tempo che vi separa dal sequel con la nuova promozione di Xbox Game Pass.

Per un periodo di tempo limitato, infatti, tutti gli utenti che dispongono di un abbonamento attivo alla versione Ultimate di Xbox Game Pass potranno riscattare in maniera completamente gratuita l'aggiornamento alla versione Deluxe di Star Wars Jedi Fallen Order.

Ecco di seguito i contenuti extra di questa edizione:

Skin estetica per BD-1

Skin estetica per la Stinger Mantis

Artbook digitale

Video dietro le quinte "Director's Cut" con oltre 90 minuti di contenuti dedicati allo sviluppo del gioco

L'upgrade in questione è valido anche per coloro i quali non possiedono una copia digitale o fisica del titolo, visto che il prodotto è incluso nella libreria di EA Play e, ci conseguenza, anche nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate. Va inoltre precisato che il riscatto va effettuato entro e non oltre il prossimo 20 gennaio 2023, tramite la sezione delle ricompense di Game Pass disponibile sia su console che nell'applicazione ufficiale Xbox di Windows 10 e Windows 11.

Sapevate che il Cal Kestis di Star Wars Jedi Survivor sarà più cupo e maturo rispetto a quello di Fallen Order?