Star Wars Jedi Fallen Order è uscito con alcuni bug per rispettare la data di lancio

Star Wars Jedi Fallen Order ha ricevuto il plauso della critica e del pubblico superando persino le aspettative della stessa Electronic Arts. Tuttavia nel momento del lancio il gioco era afflitto da alcuni bug di cui Respawn Entertainment era consapevole.

Parlando con un giocatore statunitense subito dopo i DICE Awards, il CEO di Respawn Entertainment Vince Zampella ha infatti dichiarato che lo studio ha preso in seria considerazione la possibilità di rimandare l'uscita del gioco per tentare di correggere i vari bug che lo affliggevano. Alla fine però sembrano essere prevalse le regioni legate al calendario: "[Fallen Order] è un gioco che si adattava bene a quel determinato periodo" ha affermato Zampella, riferendosi al lancio congiunto della serie The Mandalorian e di Star Wars: Rise of the Skywalker. Un lancio che quindi non poteva essere rimandato, nonostante Respawn sia uno degli studi più rigorosi in termini di bug, come hanno dimostrato Titanfall 2 e Apex Legends.

In ogni caso Star Wars Jedi Fallen Order è riuscito a conquistare gran parte del pubblico, dando un'identità precisa al gioco ed esordendo con successo nel mondo degli action in terza persona. Recentemente i bonus pre-order di Fallen Order sono stati resi disponibili per tutti i giocatori.