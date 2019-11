Star Wars Jedi Fallen Order: un utente crea un motion controller a forma di Spada Laser!

Da grande appassionato della saga sci-fi di Guerre Stellari, il creatore di contenuti Rudeism ha deciso di approfittare del lancio di Star Wars Jedi Fallen Order per giocare all'ultima avventura di Respawn utilizzando, ebbene sì, un motion controller a forma di Spada Laser con annesso "Guanto della Forza"!

Per calarsi ulteriormente nei panni di Cal Kestis, lo streamer di Twitch ha così creato questi due dispositivi nel tentativo di simulare nel migliore dei modi i combattimenti basati sull'utilizzo della spada laser e dei poteri della Forza.

Per la Lightsaber, Rudeism ha integrato nella scocca in plastica di un vecchio giocattolo di Guerre Stellari una piattaforma inerziale composta da accelerometri e giroscopi elettronici che gli hanno permesso di interagire con il giovane Padawan di Jedi Fallen Order. Anche per quanto riguarda il Guanto della Forza, l'ingegnoso creatore di contenuti su Twitch si è servito di una serie di dispositivi motion sensing e di uno stick analogico per impartire ordini ingame al proprio alter-ego, sia nelle fasi di combattimento che nell'esplorazione libera del mondo di gioco, senza l'ausilio di alcun controller "tradizionale".

Come possiamo ammirare nei video che vi lasciamo in calce alla notizia, i risultati ottenuti da Rudeism sono davvero impressionanti, con momenti di pura comicità nei frangenti più movimentati dell'avventura di Cal Kestis. Prima di lasciarvi alla lavagna dei commenti per conoscere il vostro parere al riguardo, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Star Wars Jedi Fallen Order per PC, PlayStation 4 e Xbox One.