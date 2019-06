Star Wars Jedi Fallen Order: Video Anteprima del nuovo gioco di Guerre Stellari

La conferenza di Electronic Arts all'EA Play 2019 si è aperta con la presentazione del gameplay di Star Wars Jedi: Fallen Order, atteso titolo in sviluppo presso gli studi di Respawn Entertainment.

Anche se non era presente in forma giocabile, i nostri inviati hanno avuto modo di assistere ad una live demo nelle sale dell'Hollywood Palladium che comprendeva delle scene inedite, una delle quali a bordo di un possente AT-AT. Sebbene il prodotto non punti a rivoluzionare in alcun modo i canoni del genere di riferimento, il primo incontro con Star Wars Jedi: Fallen Order ci ha lasciato sensazioni piuttosto positive. Il sistema di combattimento e le dinamiche di movimento sembrano funzionare a dovere, sebbene non manchi qualche piccolo cedimento qualitativo.

A nostro parere, il successo del titolo sarà decretato anche, e soprattutto, dalla qualità dell'impianto narrativo, che per larga parte risulta ancora oscuro. Se volete saperne cosa ne pensa il nostro Alessandro Bruni, vi invitiamo a guardare la Video Anteprima in cima a questa notizia e a leggere la sua anteprima di Star Wars Jedi: Fallen Order. L'uscita del gioco, ricordiamo, è fissata per il 15 novembre prossimo su PlayStation 4, Xbox One e PC.