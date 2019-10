Star Wars Jedi Fallen Order: Video Anteprima del nuovo gioco di Guerre Stellari

Manca ormai poco meno di un mese dal lancio di Star Wars Jedi Fallen Order. Siamo così volati negli Stati Uniti per provare con mano una nuova demo del prossimo videogioco di Guerre Stellari firmato Respawn Entertainment, in arrivo a metà novembre su PC, PS4 e Xbox One sotto l'egida di Electronic Arts.

Cronologicamente ambientato tra gli eventi accorsi agli eroi de La Vendetta dei Sith e di Una Nuova Speranza, l'ultima epopea sci-fi di EA e degli autori di Titanfall (e del più recente fenomeno battle royale di Apex Legends) narrerà le spaventose conseguenze scatenate dall'Ordine 66 e l'odissea vissuta da Cal Kestis, il ragazzo sulle cui spalle graverà il peso del destino dei Jedi nell'eterna lotta tra il Lato Oscuro e il Lato Chiaro della Forza.

Nel descrivere il sistema di gioco di Jedi Fallen Order, gli stessi autori di Respawn hanno invece preferito illustrare il loro prossimo progetto come più simile a Metroid che ad Uncharted, sottolineando così la natura a metà strada tra i metroidvania e i soulslike come Sekiro dell'avventura che ci attende nei panni di questo giovane Padawan.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al nostro speciale su Jedi Fallen Order firmato da Giuseppe Arace e, ovviamente, alla video anteprima che campeggia a inizio articolo, non prima però di ricordarvi che l'ultimo action di EA a tema Star Wars sarà disponibile a partire dal 15 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.