Star Wars Jedi Fallen Order: un video prende in giro l'impossibilità di smembrare i nemici

Nonostante l'accoglienza più che positiva da parte di pubblico e critica, Star Wars: Jedi Fallen Order ha deluso molti fan per via della mancata possibilità di fare a pezzi gli Stormtrooper con la letale spada laser di Cal Kestis.

Tale decisione, che secondo gli sviluppatori serve a porre maggiore enfasi su eventuali mutilazioni presenti nei filmati d'intermezzo o nelle pellicole passate e future, non è proprio andata giù ai milioni di appassionati e qualcuno ha deciso di scherzarci sopra. Il canale YouTube Nukazooka ha infatti pubblicato un divertente video nel quale tale incongruenza, voluta con tutta probabilità da Disney per ampliare il possibile bacino d'utenza, viene portata all'estremo e non potrà che strapparvi una risata.

Prima di lasciarvi al video, che dura poco più di un minuto, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Star Wars Jedi Fallen Order a cura di Gabriele Laurino. Nel caso in cui doveste invece avere bisogno di qualche dritta, potete sempre dare un'occhiata ai nostri consigli utili per iniziare a giocare a Star Wars Jedi Fallen Order.

