Star Wars Jedi Fallen Order: Video Recensione del nuovo gioco di Guerre Stellari

Respawn Entertainment ed Electronic Arts presentano Star Wars Jedi Fallen Order, nuovo gioco d'azione ambientato nell'universo di Guerre Stellari, da oggi disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.

Sviluppato dallo studio autore di Titanfall, il nuovo gioco di Star Wars si presenta come un action game in terza persona solido e appagante, come se non perfetto, come evidenziato dal nostro Gabriele Laurino nella recensione di Star Wars Jedi Fallen Order:

"Star Wars Jedi Fallen Order nasce come una spada laser forgiata sul pianeta Ilum: un piccolo diamante imperfetto che, sotto strati di incrinatura, nasconde un potere sorprendente. Non era facile gestire una licenza come quella Lucasfilm, senza dubbio uno dei franchise più complessi al mondo anche per il rapporto che ha sviluppato con il pubblico. Eppure Respawn Entertainment ha imposto con decisione un’idea creativa che possiamo considerare pienamente promossa, seppur con qualche riserva nei confronti di un comparto tecnico che avrebbe meritato più rifinitura."

Per non farvi trovare impreparati all'uscita del gioco vi suggeriamo i fumetti di Star Wars da leggere assolutamente per approfondire la storia di Cal Kestis e del mondo di Jedi Fallen Order. Con questo nuovo progetto Electronic Arts vuole riportare in alto il brand Star Wars dopo la tiepida accoglienza riservata a Star Wars Battlefront 2. Obiettivo riuscito? A voi la parola!