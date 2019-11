Star Wars Jedi Fallen Order: i voti delle recensioni della stampa internazionale

Star Wars Jedi Fallen Order è disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC, alle 06:00 del mattino (ora italiana) è scaduto l'embargo per le recensioni e le principali testate internazionali hanno iniziato a pubblicare il proprio parere sul gioco di Respawn. Come se la cava Jedi Fallen Order? Scopriamolo insieme.

Tra i primi voti troviamo quelli di Press Start Australia (90/100), Easy Allies (90/100), Hobby Consolas (90/100), GameSpot (80/100), USGamer (70/100), Vandal (88/100), IGN USA (9/10), TrueGaming (90/100), Guardian (80/100), God is a Geek (80/100), PSX-Sense (80/100), GamesRadar Plus (80/100) e Power Unlimited (78/100).

Il Metascore su Metacritic è pari a 85/100 per la versione Xbox, 84/100 per la versione PS4 e 90/100 per l'edizione PC. Accoglienza tendenzialmente positiva dunque per il gioco di Respawn, considerato dalla maggior parte delle testate come un titolo solido e capace di intrattenere e divertire.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Star Wars Jedi Fallen Order scritta dal nostro Gabriele Laurino, ricordiamo che il gioco è già disponibile nei negozi fisici e digitali in formato PC Windows, Xbox One e PlayStation 4, al momento non ci sono comunicazioni da parte di Electronic Arts riguardo un ipotetico debutto su piattaforme come Google Stadia e Nintendo Switch.