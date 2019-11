Star Wars Jedi Fallen Order vs Star Wars 1313: demo a confronto in un video

Star Wars Jedi Fallen Order arriva il 15 novembre su PC, PS4 e Xbox One: per l'occasione, vi proponiamo questo video che mette a confronto il gameplay del nuovo gioco di Respawn con quello di Star Wars 1313 di Disney, cancellato poco tempo dopo la presentazione nel 2012.

Presentato sette anni fa con uno spettacolare trailer ammirato dal palco dello show EA dell'E3, il progetto di Star Wars 1313 ci avrebbe permesso di indossare i panni di Boba Fett. Interpretando il leggendario cacciatore di taglie avremmo dovuto immergerci in una serie di pericolose avventure da vivere all'ombra delle titaniche strutture architettoniche che dominano i quartieri malfamati dei sotterranei di Coruscant.

Proprio come la nuova avventura con protagonista Cal Kestis, anche Star Wars 1313 prometteva di offrirci un sistema di gioco estremamente adrenalinico, una storia matura, delle ambientazioni completamente esplorabili e un comparto grafico ai limiti del fotorealismo. Anche alla luce delle importanti novità a tema Guerre Stellari avvenute dal 2012 ad oggi, l'ultima delle quali è rappresentata dal lancio della serie Disney+ The Mandalorian, il rimpianto per questo ambizioso progetto è ancora forte.

A ogni modo, vi lasciamo alla nostra ultima video comparativa tra Star Wars 1313 e Star Wars Jedi Fallen Order e vi ricordiamo che l'epopea sci-fi di Cal Kestis avrà ufficialmente inizio nella giornata di domani, venerdì 15 novembre, su PC, PlayStation 4 e Xbox One.